Laatste handtekening gezet voor snellere treinreis naar Londen

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol tekende vrijdag samen met de Britse ambassadeur Peter Wilson een bilateraal verdrag, dat ervoor zorgt dat de treinverbinding tussen Amsterdam en Londen een uur korter kan worden, ongeveer vier uur. Het was de laatste handtekening die nodig was om de grensbewaking rond de verkorte treinreis internationaal te regelen.

Beeld: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Met de Britten is afgesproken dat Britse grenswachters bevoegd zijn om in Nederland grenscontroles uit te voeren op basis van Engelse toegangsvoorwaarden. Daardoor kunnen de grens- en beveiligingscontroles voor de Eurostar, de snelle trein van Amsterdam naar Londen, voortaan voor het instappen in Nederland al plaatsvinden in plaats van onderweg.

Controle vooraf

Tot nog toe gebeurde de paspoortcontrole van de passagiers in Brussel en moesten de in Nederland ingestapte reizigersuitstappen voor de controles. Nu dat niet meer hoeft, duurt de reis tussen de twee steden een uur korter. De grenscontroles worden voortaan uitgevoerd in speciaal daarvoor ingerichte terminals op Amsterdam en Rotterdam Centraal, door de Koninklijke Marechaussee en Britse grenswachters.

Vierlandenverdrag

Eerder deze week tekende staatssecretaris Stientje van Veldhoven al twee vierlandenverdragen over grenscontroles en beveiliging, die ook nodig waren voor de kortere treinreis. Die afspraken gelden tussen Nederland, Belgiƫ, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Tijdwinst

Vanaf 9 juli start Eurostar weer met de dagelijkse verbinding tussen de twee steden. De rechtstreekse trein gaat naar verwachting later dit jaar van start.