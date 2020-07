Constructief overleg ministers van Justitie Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Vandaag vergaderden de ministers van Justitie Grapperhaus (Nederland), Bikker (Aruba), Girigorie (Curaçao) en Richardson (Sint Maarten) over samenwerking op het justitieterrein binnen het Koninkrijk. Grapperhaus behartigde tijdens het overleg uiteraard ook de belangen van Caribisch Nederland; Bonaire, Saba en St. Eustatius. Vanwege de coronacrisis vond het Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) dit keer niet fysiek plaats maar via een videoconferentie, onder het voorzitterschap van Nederland.

Uiteraard stonden de ministers eerst stil bij de grote impact van het coronavirus op de landen en de strenge maatregelen die van kracht zijn geweest om het virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen hebben niet alleen effect gehad op het dagelijks leven maar ook op het functioneren van de justitieketen. De ministers onderstreepten dat juist in tijden van crisis de goede samenwerking op het justitieterrein van groot belang is. Het JVO is het halfjaarlijks moment om die samenwerking te versterken.

Op initiatief van Curaçao zijn afspraken gemaakt om de samenwerking tussen de landsrecherches van Sint Maarten, Aruba, Curaçao en de Rijksrecherche te intensiveren. Daarbij zal worden gekeken naar gezamenlijke opleidingen, het uitwisselen van deskundigen aan elkaars rechercheteams en het beschikbaar stellen van stageplekken. Ook spraken de ministers over de verdere voortgang van het gelijktrekken van de bescherming van persoonsgegevens.

Tijdens het justitieoverleg is Aruba toegetreden tot het zgn. Samenwerkingsverband ICT rechtshandhaving waarmee nu alle vier de landen aangesloten zijn. Dit verbetert niet alleen op Aruba zelf de informatie-uitwisseling binnen de justitieketen. Ook bevordert dit de samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de BES-eilanden, Curaçao, Sint Maarten en nu ook Aruba. Door bijvoorbeeld te werken met gelijke politie- en grenssystemen kunnen de lokale diensten makkelijker en sneller (opsporings)informatie uitwisselen.

Het volgende JVO zal wederom plaatsvinden onder voorzitterschap van Nederland op 7 en 8 januari 2021.