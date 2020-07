Wijziging Regeling Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw gepubliceerd (Stcrt. 2020,37764)

Vandaag is de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw gepubliceerd. In deze wijziging zijn de in de eerder gepubliceerde wijziging (Stb. 2019, 501) van het Bouwbesluit 2012 genoemde eisen ten aanzien van bijna energie-neutrale nieuwbouw (de zogenoemde BENG-eisen) nader uitgewerkt.

De bepalingsmethode om aan te tonen dat men aan deze BENG-eisen zal voldoen –de NTA 8800- wijzigt ten opzichte van de huidige bepalingsmethode NEN 7120. Om de ontwikkelende nieuwbouw-partijen zich tijdig op deze nieuwe bepalingsmethode en de nieuwe eisen te kunnen laten voorbereiden zijn er vanaf 1 juli 2020 geattesteerde versies van de rekensoftware ter beschikking gekomen, die voor de aanvraag van een vergunning voor het bouwen vanaf 1 januari 2021 kan worden gebruikt. Tevens is de grenswaarde voor het beperken van het risico op oververhitting in de zomer (TOjuli) in deze wijziging opgenomen.

Voor verdere inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar RVO-website.