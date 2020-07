Nieuwe besmetting COVID-19 bij nertsenbedrijf

Bij een nertsenbedrijf in Westerbeek is een besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld. Het gaat om een bedrijf met 1.100 moederdieren. De besmetting is aan het licht gekomen nadat pups zijn getest voor vervoer naar een andere locatie. Sinds 10 juli mogen onder strikte voorwaarden opgroeiende pups met het oog op dierenwelzijn, verplaatst worden naar leegstaande (niet eerder geruimde) locaties. Voor transport worden de pups getest SARS-CoV-2. Het bedrijf wordt zo spoedig mogelijk geruimd.

In totaal zijn nu 25 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard. Op 24 bedrijven waar eerder SARS-CoV-2 is vastgesteld zijn alle dieren geruimd.