Blok: ‘Zware EU sancties voor slecht gedrag in cyber’

Zes personen en drie entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de meest schadelijke cyberaanvallen komen vanaf vandaag op een sanctielijst van de Europese Unie. Op de sanctielijst komen onder andere de verantwoordelijken voor de verstoorde Russische cyberoperatie tegen de OPCW. Daarnaast krijgen personen en entiteiten uit China en Noord-Korea sancties opgelegd.

Na de onthulling van de OPCW-operatie nam Nederland een leiderschapsrol op zich om binnen de EU versneld een cybersanctieregime te ontwikkelen. Met het sanctieregime worden banktegoeden binnen de EU bevroren en krijgen de verantwoordelijken een verbod om de EU in te reizen. ‘Met deze sancties zetten we als EU een grote stap richting een veiliger cyberspace. De prijs voor slecht gedrag wordt verhoogd, want de bad guys komen er nog te vaak mee weg’, aldus minister Blok van Buitenlandse Zaken.

Nederland heeft steeds vaker te maken met cyberaanvallen. Vaak komen die van buiten de EU. Een voorbeeld daarvan is de cyberoperatie van de Russische militaire inlichtingendienst GRU, in april 2018 in Den Haag, die gericht was tegen de OPCW. Blok: ‘Gelukkig kon die toen worden verstoord door ingrijpen van de MIVD en de AIVD. Nu laat de EU zien dat het effectief kan optreden tegen deze en andere kwaadwillenden’.

Ook andere lidstaten van de EU krijgen steeds meer cyberaanvallen voor hun kiezen. In 2017 zorgden de beruchte WannaCry en NonPetya aanvallen bijvoorbeeld in heel Europa voor enorme schade en grote chaos. ‘De EU heeft een gedeeld belang om hier samen tegen op te treden. De tijd van enkel waarschuwingen afgeven in het cyberdomein is voorbij’, aldus Blok.