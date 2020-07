Een positief verschil maken in het leven van zoveel mogelijk mensen

In het kader van Pride Week, plaatst het ministerie van Justitie en Veiligheid deze week verschillende portretten van LHBTI+’ers uit het werkveld.

© Pieter Dammen

Vandaag: Marja Lust

Marja werkt al 16 jaar bij de politie. Haar functie is recherchekundige bij het team Cold Case in Amsterdam. Daarnaast werkt ze voor Roze in Blauw.

“Het was een jeugddroom om bij de politie te werken. Ik heb mijzelf eerder de vraag gesteld: Wat is nou mijn grootste drijfveer? Mijn antwoord daarop is dat ik een positief verschil wil maken in het leven van zoveel mogelijk mensen. En bij de politie heb je de mogelijkheid om dat op microniveau te doen, zeker bij Roze in Blauw.

Roze in Blauw is een LHBTI+ netwerk binnen de politie. Voor en door politiemensen. Met een nadrukkelijke doelstelling: voor mensen die in de publieke ruimte, of achter de gesloten voordeur iets meemaken wat gericht is tegen hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit, de drempel te verlagen om de stap naar de politie te zetten. Daartoe hebben we een aantal instrumenten zoals bijvoorbeeld de 24-uurs piketlijn.

Voor de LHBTI+ gemeenschap is er een apart landelijk telefoonnummer: 088-1691234. Deze is ontstaan omdat gebleken is dat mensen het prettig vinden dat ze een nummer kunnen bellen waarbij ze iemand aan de lijn krijgen die onderdeel is van de gemeenschap of daar veel affiniteit mee heeft. Iedereen mag zich vrij voelen om dat nummer te bellen. Ik ben ook één van de mensen die de piketlijn beantwoord. Ik heb in de afgelopen jaren honderden mensen te woord gestaan en ik weet dat er heel veel mensen zijn die zich heel erg goed geholpen hebben gevoeld. Dat zijn niet succesmomenten maar voor mij zelfs geluksmomenten zoals je die kunt ervaren in je werk.

Soms vragen mensen ook “waarom we in een apart clubje moeten”. Maar daar is mijn antwoord altijd op: zichtbaarheid komt voor acceptatie. Naast het feit dat Roze in Blauw zorgt voor meer veiligheid op de werkvloer voor LHBTI+ politiemensen, heeft Roze in Blauw nadrukkelijke operationele meerwaarde. Vaak wordt Roze in Blauw ingevlogen om een onderzoeksteam van die expertise te dienen. Bijvoorbeeld bij verhoren. Mensen zijn namelijk vaak iets opener tegen een collega van Roze in Blauw dan tegen een reguliere collega. Niks ten nadele van onze duizenden fantastische heteroseksuele collega’s, die geweldig in verbinding kunnen staan met de LHBTI+ gemeenschap, maar tegelijkertijd zijn er specifieke dingen waar heteroseksuele collega’s niet aan denken, omdat ze niet bekend zijn met de LHBTI+ gemeenschap. Dat is een hele concrete en praktische meerwaarde van Roze in Blauw.

Roze in Blauw zorgt voor zichtbaarheid van de LHBTI+ groep binnen de politie. En de zichtbaarheid intern helpt bij de belangrijke uitstraling naar buiten toe. Het is spijtig dat we dit jaar niet kunnen meevaren met de Canal Parade. Het is namelijk een uitgelezen gelegenheid is om in verbinding te staan met elkaar en zichtbaar te zijn. We staan daar echt om contact te maken met mensen aan de kant. Een zegetocht die ik iedere collega gun, LHBTI+ of hetero.

We zijn blij dat Roze in Blauw bij heel veel mensen bekend is als speciaal expertise team van de politie, maar daar hebben we ook voor op onze kop gestaan: door het woord te verspreiden en mensen te bewegen om naar de politie te komen. Onze volgende wens is een fulltime operationele unit. Een eigen afdeling, waarin Roze in Blauw ook het opsporingsonderzoek doet. Het zou ons de mogelijkheid geven om meer proactief te werken in plaats van reactief. Waardoor we niet meer zo achter de feiten aanlopen.”

Doordat het vanwege de coronacrisis niet mogelijk is om zelf actief bij de Canal Parade mee te kunnen varen, viert het Ministerie van Justitie en Veiligheid dit jaar individuele vrijheid door LHBTI+’ers uit het werkveld in deze vorm voor te stellen.