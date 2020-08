Versterking crisisteam ambassade aangekomen in Libanon

Vanaf het vliegveld in Eindhoven vertrokken woensdagavond ruim 60 hulpverleners en 8 speurhonden van het USAR.NL reddingsteam naar Libanon. Ook vijf medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken gingen mee, als versterking voor het crisisteam dat de ambassade heeft opgezet.

Meteen na de explosie heeft de ambassade een crisisteam opgezet dat zich richt op het coördineren van de crisishulp, contact met de lokale autoriteiten en hulp aan Nederlanders die in Libanon zijn.

‘Ondanks de schade aan het kantoor konden de collega’s via een noodtrap naar de tiende verdieping om aan de slag te gaan,’ vertelt Hester Somsen, directeur veiligheidsbeleid en voormalig ambassadeur in Libanon.

Ramp van andere orde

Hester Somsen heeft al veel meegemaakt in haar tijd in Libanon. ‘Maar wat er nu gebeurd is, is onvoorstelbaar. Je bent natuurlijk getraind om met allerlei situaties om te gaan, vaak gericht op de onrust die in het land heerst. Maar deze ramp is van een heel andere orde. Dit kan het land er gewoon níet bij hebben.’

Zij is een van de medewerkers die kort na de explosie haar koffers pakte voor vertrek naar Libanon. Net als plaatsvervangend ambassadeur Margret Verwijk, die net in Nederland was aangekomen voor een vakantie.

Margret Verwijk, plaatsvervangend ambassadeur: ‘Zondag vloog ik naar Nederland. Een paar dagen later gebeurt dit. Een heel gebied is gewoon weggevaagd. En daaromheen is een hele kring waarin de ramen en deuren uit gebouwen zijn geslagen door de druk van de explosie.’

Medewerkers ambassade gewond

De explosie trof ook de Nederlandse ambassade. Daarbij raakten vijf personen die verbonden zijn aan de ambassade gewond. Het gaat om twee medewerkers van de ambassade en drie partners. De partner van de ambassadeur, die ook bij Buitenlandse Zaken werkt, raakte zwaargewond. Aan boord reisde daarom naast een extra medewerker om het team breed te ondersteunen ook een bedrijfsmaatschappelijk werker mee.

Ambassade Libanon telefonisch bereikbaar

Het gebouw van de ambassade raakte door de explosie beschadigd en is daarom voor publiek gesloten. De ambassade is telefonisch dag en nacht bereikbaar voor noodgevallen via het contactcenter in Den Haag (+31 247 247 247) Om onder meer te bekijken wat er nodig is om het hele ambassadeteam veilig te kunnen laten werken reist ook een expert mee op het gebied van bouw- en herstelwerkzaamheden.