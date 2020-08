Afspraken over coronavaccin van Janssen Pharmaceutical voor Europa

De Europese Commissie heeft vandaag verkennende gesprekken afgerond met farmaceut Janssen Pharmaceutical NV over de levering van een mogelijk coronavaccin. Als de ontwikkeling van het betreffende vaccin goed verloopt, hebben de lidstaten van de Europese Unie de mogelijkheid om 400 miljoen vaccins van Janssen te kopen, 200 miljoen initieel en een optie voor nog eens 200 miljoen vaccins. In de onderhandelingen met Janssen Vaccines heeft Nederland namens het Joint Negotiation Team een leidende rol gespeeld.

De onderhandelingen over veelbelovende coronavaccins worden gevoerd door het zogeheten Joint Negotiation Team (JNT). Naast de Europese Commissie zijn hierin ook de vier landen van de Inclusieve Vaccin Alliantie (Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland) op ambtelijk niveau vertegenwoordigd, evenals Spanje, Zweden en Polen. Nederland heeft samen met de Europese Commissie en Spanje de onderhandelingen met Janssen Pharmaceutical NV geleid.



Nederland speelt daarnaast ook een belangrijke rol bij de totstandkoming van dit vaccin omdat de ontwikkeling en productie ervan grotendeels in Leiden zullen plaatsvinden. Uit tests zijn al de eerste positieve resultaten naar voren gekomen, wat hoopvol stemt voor de ontwikkeling van het uiteindelijke vaccin. Onderdeel van de gesprekken met Janssen Pharmaceutical NV, en een belangrijk onderhandelingspunt voor Nederland, is de mogelijkheid om vaccins aan kwetsbare landen te doneren.

Minister Hugo de Jonge (VWS): ‘We zijn uiteindelijk pas beschermd tegen het coronavirus als er een vaccin is. Gelukkig worden er veelbelovende stappen gezet. Het is goed dat vandaag afspraken zijn gemaakt met Janssen Pharmaceutical NV. We blijven met meerdere vaccinontwikkelaars in gesprek. We wedden op meerdere paarden, omdat je van tevoren niet weet wie de race gaat winnen. Want we willen over een werkend vaccin kunnen beschikken zodra dit is ontwikkeld.’

Europese onderhandelingen

Het JNT is, namens de lidstaten van de Europese Unie, in gesprek met meerdere farmaceuten, om de kansen te spreiden en over een werkend vaccin te kunnen beschikken zodra dit door een bedrijf is ontwikkeld. Gewerkt wordt aan een breed portfolio van verschillende vaccins. In deze gesprekken maken de onderhandelaars prijsafspraken waarin betaalbaarheid en toegankelijkheid van het vaccin belangrijke uitgangspunten zijn. Nederland wordt bij de gesprekken met vaccinproducenten onder andere bijgestaan door wetenschappelijke experts van het RIVM.



Eerder zijn er succesvol gesprekken afgerond met Astra Zeneca en het samenwerkingsverband van Sanofi Pasteur en GSK. De verwachting is dat ook de komende weken meerdere gesprekken afgerond kunnen worden.