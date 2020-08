Nieuwe relatie biedt Nederland en Suriname kansen

Een handelsmissie, het vrijgeven van opgeschorte Verdragsmiddelen, samenwerking bij klimaat en bosbeheer; Nederland en Suriname blazen hun onderlinge relatie op allerlei manieren nieuw leven in.

Dat bleek vanmorgen bij overleg tussen minister Kaag voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel en de Surinaamse minister Ramdin van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking.

Nederland geeft de resterende €17 miljoen aan Verdragsmiddelen vrij. 'De regering Santokhi heeft goede ideeën waar dat geld het beste kan worden ingezet voor de Surinaamse bevolking', stelt minister Kaag.

Het gesprek van vanmorgen was volgens Kaag belangrijk. 'We hebben de banden aangehaald. Nu kunnen we verder bouwen aan onze relatie, op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect.'

Nederland treft voorbereidingen voor een handelsmissie, zodat Nederlandse en Surinaamse bedrijven elkaar makkelijker kunnen vinden. Al op korte termijn zullen eerste gesprekken plaatsvinden, vanwege corona vooralsnog digitaal. 'Dat kan ook interessant zijn voor Nederlandse bedrijven in het Caraïbisch gebied', volgens Kaag.

Zodra de coronacrisis het toelaat gaat er een fysieke handelsmissie naar Suriname, geleid door minister Kaag. In de tussentijd wil de minister ook in Nederland zelf om de tafel met geïnteresseerde ondernemers.

Op verzoek van Suriname gaat Nederland technische assistentie aanbieden, bijvoorbeeld bij klimaatbeleid en jong ondernemerschap. Nederland gaat met Suriname in overleg om te bekijken op welke terreinen Nederlandse expertise een rol kan spelen. Bovendien ziet Kaag mogelijkheden om internationaal samen op te trekken. 'Het kan heel effectief zijn om internationaal de krachten te bundelen, dus dat gaan we vaker doen.'