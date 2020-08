Verschuiving testcapaciteit naar regio’s met de meeste besmettingen

De vraag naar coronatests groeit momenteel sneller dan de beschikbare capaciteit toelaat. Een deel van de beschikbare testmaterialen en labcapaciteit wordt daarom van regio’s waar minder besmettingen zijn en overcapaciteit is, overgeheveld naar regio’s waar veel besmettingen zijn. Om het virus onder controle te houden is het zaak juist daar snel en adequaat te kunnen testen. Helaas betekent dit dat in verschillende regio’s de wachttijd voor een test tijdelijk kan oplopen.

De vraag naar coronatests is de laatste weken heel sterk gegroeid, onder meer door een groot aantal mensen zonder klachten dat zich toch wil laten testen. Ook de mogelijkheid online een testafspraak te maken, het nieuwe webportal, leidt tot een flink aantal extra aanvragen. Deze enorme toename zet de beschikbare testcapaciteit onder druk. Er wordt momenteel gewerkt aan uitbreiding van de testcapaciteit op korte termijn. Volgende week is er naar verwachting al weer meer extra capaciteit beschikbaar. Er wordt gewerkt aan een oplossing door afspraken te maken met nieuwe laboratoria. Tot die tijd heeft VWS de GGD’en gevraagd te wachten met de verdere uitbreiding van het aantal testlocaties en de verruiming van de openingstijden. Ook roept VWS iedereen op zich te houden aan het testbeleid: laat je alleen testen bij klachten.



Op dit moment is de testvraag in de GGD-regio’s hoger dan de beschikbare analysecapaciteit in de labs. De beperkende factoren zijn niet zozeer machines en personeel, maar testmaterialen. Er is wereldwijd schaarste aan testmaterialen voor de diverse analyseapparatuur. Dit leidt ertoe dat de komende week de wachttijd voor het afnemen van coronatesten zal oplopen. In een aantal regio’s in het westen van het land, in het bijzonder in Amsterdam, is sprake van een hoge infectiedruk. Oplopende doorlooptijden zijn daar niet acceptabel. Om een effectieve infectiebestrijding vorm te geven is meer testcapaciteit en daarmee meer analysecapaciteit noodzakelijk.



Om dit te ondersteunen geeft het ministerie de opdracht aan de labs om voor een korte periode testmaterialen over te hevelen uit regio’s met een relatief lage infectiedruk. Om de lasten te verdelen kunnen meerdere labs worden aangewezen om een deel van de voorraad af te staan.



Dit herverdelen van laboratoriummateriaal betekent dat sommige regio’s minder testen kunnen uitvoeren. Het betekent ook dat de teststraat op Schiphol nu niet verder kan doorgroeien en dat de openingstijden niet verruimd worden.