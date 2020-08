Benoeming interim voorzitter Raad van Bestuur Kamer van Koophandel

Mr. S.M. (Susi) Zijderveld wordt interim voorzitter van de raad van bestuur van de Kamer van Koophandel. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. De benoeming gaat in op 1 oktober 2020 voor een periode van zes maanden.

Susi Zijderveld was tot mei 2019 Chief Governance, Risk & Compliance Officer bij NS en lid van de Raad van Bestuur van NS. Daarvoor was zij o.a. bestuursvoorzitter bij het CBR. Momenteel is zij commissaris bij NIBC bank en bestuurslid van het Concertgebouwfonds en het Nationaal Fonds 4 en 5 mei.

De Kamer van Koophandel (KVK) geeft informatie, voorlichting en ondersteuning aan ondernemers op ondernemersgebied. KVK heeft als wettelijke taken het registreren, informeren en adviseren van ondernemers.