Nieuwe burgemeester in Twenterand

Mr. J.C.F. (Hans) Broekhuizen is benoemd tot burgemeester van de gemeente Twenterand. De benoeming gaat in op 18 september 2020.

De heer Broekhuizen (41 jaar) is lid van het CDA. Hij is momenteel wethouder in de gemeente Heerenveen. Op dit moment is Annelies van der Kolk (CU) waarnemend