Minister-president Rutte en minister Koolmees in gesprek met Black Lives Matter Nederland

Minister-president Rutte en minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben woensdag 2 september een gesprek op het Catshuis met een vertegenwoordiging van Black Lives Matter Nederland en Kick Out Zwarte Piet.

Tijdens de bijeenkomst wordt onder andere gesproken over de gezamenlijke vraag hoe racisme op verschillende terreinen in de samenleving aangepakt kan worden en hoe het gesprek over racisme op een goede manier kan worden gevoerd.