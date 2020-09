Nieuwe burgemeester in Halderberge

B.J.A. (Bernd) Roks, MSc is benoemd tot burgemeester van de gemeente Halderberge. De benoeming gaat in op 17 september 2020.

De heer Roks (43 jaar) is lid van de VVD. Hij is momenteel wethouder in de gemeente IJsselstein. Op dit moment is Heleen van Rijnbach – de Groot (CDA) waarnemend burgemeester van Halderberge.