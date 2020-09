Bevestiging besmetting COVID-19 bij nertsenbedrijf

In Venhorst (gemeente Boekel) is bij het nertsenbedrijf waar eerder een verdenking van SARS-CoV-2 was, de besmetting officieel vastgesteld. Het gaat om een bedrijf met ongeveer 3000 moederdieren. De besmetting is aan het licht gekomen door melding van ziekteverschijnselen bij de nertsen. Het bedrijf wordt zo spoedig mogelijk geruimd.

In totaal zijn nu 48 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard.