Nieuwe burgemeester in Gennep

De heer J.M.T. (Hans) Teunissen Msc. is benoemd tot burgemeester van Gennep. De benoeming gaat in op 5 oktober 2020.

De heer Teunissen (57 jaar) is lid van D66. Voorheen was hij lid van het college van Gedeputeerde Staten van Limburg. Momenteel is de heer Willibrord van Beek (VVD) waarnemend burgemeester van Gennep.