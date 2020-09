Nieuwe burgemeester in Zoeterwoude

De heer F.Q.A. (Fred) van Trigt is benoemd tot burgemeester van Zoeterwoude. De benoeming gaat in op 7 oktober 2020.

De heer Van Trigt (58 jaar) is lid van het CDA. Op dit moment is hij wethouder te Hillegom. Momenteel is mevrouw Liesbeth Bloemen (CDA) burgemeester van Zoeterwoude.