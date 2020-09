Nieuwe burgemeester op Urk

De heer C.H. (Cees) van den Bos is benoemd tot burgemeester van Urk. De benoeming gaat in op 1 oktober 2020.

De heer Van den Bos (39 jaar) is lid van de SGP. Op dit moment is hij wethouder te Schouwen-Duiveland. Momenteel is mevrouw Ineke Bakker (VVD) waarnemend burgemeester.