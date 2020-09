Nieuwe burgemeester in Koggenland

Mr. M. (Monique) Bonsen-Lemmers is benoemd tot burgemeester van de gemeente Koggenland. De benoeming gaat in op 23 september 2020.

Mevrouw Bonsen-Lemmers (55 jaar) is lid van D66. Zij is momenteel advocaat arbeidsrecht en managing partner bij FrankfortSluis advocaten te Haarlem. Op dit moment is Jan Franx (VVD) waarnemend burgemeester van Koggenland.