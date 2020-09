Staatssecretaris Broekers-Knol ontvangt Griekse minister van Migratie

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) ontvangt op donderdag 10 september de Griekse minister van Migratie, Giorgos Koumoutsakos. De bewindspersonen hebben een werklunch op het Johan de Witthuis in Den Haag. Daar zal onder meer worden gesproken over de Grieks-Nederlandse samenwerking om het Griekse voogdijsysteem en de opvang voor alleenstaande minderjarige kinderen op het Griekse vaste land te verbeteren. Ook de voorstellen op het terrein van migratie die de Europese commissie later deze maand presenteert zijn onderwerp van gesprek.