Twee nieuwe besmettingen COVID-19 bij nertsenbedrijven

Bij een nertsenbedrijf in Wilbertoord (gemeente Mill en Sint Hubert) met ongeveer 1250 moederdieren is een besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld. De besmetting is aan het licht gekomen door melding van ziekteverschijnselen bij de nertsen en is zo spoedig mogelijk geruimd. Ook bij een nertsenbedrijf in Overloon (gemeente Boxtel) met ongeveer 7500 moederdieren is een besmetting vastgesteld. Deze is aan het licht gekomen uit de ‘early warning’, het monitoringssysteem waarbij wekelijks dieren getest worden op het virus. Ook dit bedrijf wordt zo spoedig mogelijk geruimd.

In totaal zijn nu 52 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard.

Zie voor meer informatie de laatste brief aan de Tweede Kamer over SARS-CoV-2 bij nertsen.