Den Haag klaar voor Prinsjesdag 2020

Vandaag is het Prinsjesdag: de opening van het nieuwe parlementaire jaar. Vanwege het coronavirus verloopt Prinsjesdag dit jaar anders dan normaal. Zo spreekt de Koning de Troonrede uit in de Grote Kerk, in plaats van in de Ridderzaal. Vanochtend vonden de laatste voorbereidingen plaats.

Ander programma Prinsjesdag

Prinsjesdag verloopt in 2020 anders dan voorgaande jaren. Dit komt door maatregelen tegen het coronavirus. De rijtoer in de Glazen Koets gaat niet door. De Koning leest de Troonrede voor in de Grote Kerk. Lees meer over de aanpassingen voor Prinsjesdag 2020 en bekijk het programma van Prinsjesdag 2020.

Grote Kerk in plaats van Ridderzaal

De Grote Kerk in Den Haag wordt klaargemaakt voor de Troonrede. De tronen uit de Ridderzaal zijn tijdelijk verhuisd naar de kerk. Stoelen voor gasten staan op 1,5 meter afstand en de laatste bloemstukken worden geplaatst.

© Hollandse Hoogte

© Hollandse Hoogte

Miljoenennota en Rijksbegroting

Na de Troonrede biedt de minister van Financiƫn het koffertje met de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. Daarin staan alle plannen voor 2021.