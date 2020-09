Nieuwe besmetting COVID-19 bij nertsenbedrijf

Bij een nertsenbedrijf in Heumen (gemeente Heumen) is een besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld. Het bedrijf heeft ongeveer 5200 moederdieren. De besmetting is aan het licht gekomen uit de ‘early warning’, het monitoringssysteem waarbij wekelijks dieren getest worden op het virus. Het bedrijf wordt zo spoedig mogelijk geruimd.

In totaal zijn nu 55 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard.