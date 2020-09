Nieuwe voorzitter Huurcommissie

Per 1 oktober start de heer dr. J.W.A. van Dijk (Asje) als voorzitter van het bestuur bij de Huurcommissie. Hiermee volgt hij de heer drs. R.J.T. van Lint (Rob) op, die vijf maanden interim-voorzitter is geweest.

De heer Van Dijk is nu burgemeester van de gemeente Barneveld. Per 1 februari 2021 legt hij deze functie, na negen jaar, neer. In goed overleg tussen de gemeente Barneveld en de Huurcommissie is besloten dat de heer Van Dijk vanaf 1 oktober zijn rol als voorzitter van het bestuur oppakt. Deze functie is voor twee dagen in de week.

De heer Van Dijk was van 2003 tot 2011 Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Daarvoor is hij werkzaam geweest als organisatieadviseur en directeur bij Van de Bunt. Ook heeft hij diverse functies in de wetenschap vervuld.