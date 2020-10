Internetconsultatie Wet Betaaltermijnen: Betaaltermijn van grootbedrijf aan mkb van 60 naar 30 dagen

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Het later betalen van rekeningen kan al problemen opleveren als het goed gaat met de economie, maar is zeker nu in de huidige economische periode door de coronacrisis écht onwenselijk. Veel zzp’ers en mkb’ers komen in de knel als ze te lang op hun geld moeten wachten. Door de betaaltermijnen te verkorten zorgen we voor meer financiële ademruimte bij ondernemers.”

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming): “Kleine ondernemers blijven meer dan veertig dagen zitten met onbetaalde rekeningen. Omdat er geen enkele goede reden is om mensen zo lang te laten wachten op hun geld, verplichten we grote bedrijven sneller hun rekeningen te betalen.”