Dashboard over voortgang Groningen online

Relevante cijfers over de aardbevingen in Groningen en de afbouw van de gaswinning staan overzichtelijk bij elkaar in het Dashboard Groningen. Op deze pagina is de actuele stand van zaken te vinden met betrekking tot de seismiciteit en de gaswinning. Het betreft een handig overzicht van bestaande gegevens uit openbare bronnen, waarmee iedereen inzicht kan krijgen in de voortgang van verschillende ontwikkelingen in Groningen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over recente aardbevingen, de hoeveelheid gewonnen gas, en de doorlooptijd van de schadeafhandelingen en de voortgang van de versterking.

Voor dat laatste is een logische koppeling gemaakt met het dashboard van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), de organisatie die verantwoordelijk is voor de schadeafhandeling. Ook zijn gegevens terug te vinden die afkomstig zijn van het dashboard van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over de versterking.

Welke organisaties leveren de informatie?

Het dashboard is samengesteld met gegevens op basis van open data van NLOG (een website van TNO met informatie over energie en delfstoffen in Nederland), KNMI, NCG en IMG.

Zijn de cijfers altijd actueel?

De data worden geactualiseerd op basis van automatische koppelingen. Gegevens over de gaswinning worden maandelijks automatisch vernieuwd. Het aantal graaddagen wordt dagelijks automatisch bijhouden. Alle cijfers over aardbevingen worden elke 5 minuten automatisch vernieuwd. De grafiek over de voortgang van de versterkingsoperatie wordt maandelijks vernieuwd. Gegevens over de schadeafhandeling worden wekelijks automatisch ververst.

Wat gebeurt er als een parameter wordt overschreden?

Om aardbevingsrisico’s te monitoren, gebruikt het kabinet twee parameters, die zijn vastgelegd in de zogenaamde Mijnbouwregeling: trendparameters en incidentparameters. Trendparameters helpen om vroegtijdig een toename of afname van de hoeveelheid aardbevingen op te merken. Incidentparameters helpen om de hevigheid van een aardbeving aan te geven. Is er een parameter overschreden naar het niveau hoge seismiciteit, dan moet NAM de seismiciteit analyseren en een rapportage opleveren aan de toezichthouder en de minister.

Waar kan ik meer cijfers vinden?

Cijfers over de gaswinning zijn afkomstig van NLOG. Cijfers over aardbevingen zijn afkomstig van het KNMI. Het dashboard laat een extract zien van de dashboards van het IMG en de NCG. Meer cijfers zijn vindbaar op de websites van deze organisaties.