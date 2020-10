Drie nieuwe besmettingen COVID-19 bij nertsenbedrijven

Bij een nertsenbedrijf in Neerkant (gemeente Deurne), een bedrijf in Vredepeel (Venray) en een bedrijf in Sevenum (gemeente Horst aan de Maas) zijn besmettingen met SARS-CoV-2 vastgesteld bij nertsen. Het bedrijf in Neerkant heeft ongeveer 8100 moederdieren, het bedrijf in Vredepeel 450 en het bedrijf in Sevenum 7000. De bedrijven in Neerkant en Sevenum zijn aan het licht gekomen via de early warning, het monitoringssysteem waar wekelijks dieren worden getest op het virus. Het bedrijf in Vredepeel is aan het licht gekomen via de serologische screening. De bedrijven worden zo spoedig mogelijk geruimd.