In 2019 84.000 nieuwe woningen

In 2019 zijn er 84.000 woningen bijgekomen. Het gaat om 71.500 nieuwgebouwde woningen en 12.500 transformatiewoningen. Het CBS heeft vandaag deze cijfers bekendgemaakt. Het doel om in 2019 minimaal 75.000 nieuwe woningen te realiseren is daarmee ruimschoots gehaald.

Bij de Nationale Woonagenda is afgesproken om in de periode van 2018-2021 jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te realiseren. Dit kunnen nieuwgebouwde woningen zijn of getransformeerde woningen. Getransformeerde woningen ontstaan door bijvoorbeeld het aanpassen van kantoorgebouwen of maatschappelijk vastgoed zoals oude schoolgebouwen of een kerk.

Van winkel naar woning

Op Prinsjesdag heeft het kabinet aangekondigd het transformeren van bestaande gebouwen zoals leegstaande winkels, kantoren en bedrijfsterreinen te blijven stimuleren. Door de coronacrisis komen er meer winkel- en horecapanden beschikbaar die omgebouwd kunnen worden tot woningen. Het kabinet stelt 20 miljoen euro extra beschikbaar om dit te bevorderen, dit moet ongeveer 9.000 extra woningen opleveren.