Duurzame colbert voor minister Kaag bij handelsmissie Italië

Minister Kaag (Buitenlandse Handel) en Nederlandse bedrijven gaan dinsdag en woensdag virtueel op handelsmissie naar Italië. De missie staat in het teken van de circulaire economie, met speciale aandacht voor watertechnologie en duurzame mode en textiel.

Bij de opening krijgt de minister een colbert die is gemaakt van wol uit gebruikte kleren. Het duurzame kledingstuk, dat ze in bruikleen krijgt, is digitaal voor haar ontworpen door het Nederlandse collectief Studio PMS en gemaakt door het Italiaanse bedrijf COMISTRA, dat gespecialiseerd is in het verwerken van textielgrondstoffen.

Aan de handelsmissie doen ruim 30 Nederlandse bedrijven en meer dan 100 Italiaanse bedrijven mee. Aanvankelijk zouden de minister en de bedrijvendelegatie naar Italië gaan, maar vanwege de coronabeperkingen is besloten er een virtueel bezoek van te maken.

Italië vormt de zesde afzetmarkt van Nederlandse export (jaarlijks ruim 20 miljard euro). Voor Italië is Nederland de tiende exportmarkt (bijna 11 miljard euro). Nederland telt 17.000 bedrijven met een handelsrelatie met Italië.

Het virtuele bezoek is onderdeel van een door de coronacrisis ingegeven aanpak om het Nederlandse bedrijfsleven te blijven ondersteunen en een duurzaam herstel uit de crisis mogelijk te maken. Dat gebeurt met virtuele handelsmissies en meer online dienstverlening en bijeenkomsten. Ambassades en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) informeren Nederlandse ondernemers en brengen hen in contact met internationale (zaken)partners.

Aan virtuele missies en bijeenkomsten kleven nadelen, zoals het gebrek aan persoonlijke ontmoetingen, maar er zijn ook voordelen. Zo zijn ondernemers minder (reis)tijd en geld kwijt, maar komen ze wel relatief makkelijk in contact met potentiële zakenpartners in het buitenland. Digitaal is ook laagdrempelig en goedkoper dan een meerdaagse reis.

Publieke en private partners organiseren in het komende halfjaar een serie virtuele missies onder leiding van bewindspersonen naar de voor Nederland grootste en belangrijkste handelsmarkten. Behalve naar Italië gaan er bijvoorbeeld virtuele missies naar Zuidoost-Azië, Duitsland, Frankrijk, China, de Verenigde Staten en België.