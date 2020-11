Onderbezetting en hoge werkdruk bij politie houdt aan

Door de onderbezetting binnen de Gebiedsgebonden Politiezorg (GGP), en de druk op de operationele inzetbaarheid door o.a. de vele demonstraties, de (verhoogde) inzet binnen het stelsel van bewaken en beveiligen en het groeiend aantal meldingen over personen met verward gedrag, blijft er voorlopig nog sprake van hoge werkdruk bij de politie.

Om voldoende blauw op straat te houden moeten andere politieonderdelen bijspringen. Hiermee wordt flexibiliteit en inzet van alle politieonderdelen en alle politiemedewerkers gevraagd. De maatregelen die al eerder zijn genomen, waaronder de uitbreiding van de politie en de verkorting van de opleidingsduur van de politieopleiding bieden soelaas maar het duurt tot ruim 2024 voordat al die maatregelen hun volledige effect sorteren. Dat zegt Minister Grapperhaus in de kamerbrief 'GGP en Politiecapaciteit' die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Minister Grapperhaus:

‘De afgelopen jaren hebben we aangegeven dat de politiecapaciteit door een dal heen zal gaan als gevolg van hoge uitstroom. Om in deze moeilijke tijd de taak van de politie, namelijk de handhaving van onze rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven, goed te blijven uitvoeren, zullen soms lastige keuzes moeten worden gemaakt als het gaat om bijvoorbeeld nieuwe taken, landelijke of lokale prioriteiten. Dat politiemensen ondanks deze lastige situatie die verantwoordelijkheid blijven nemen, daarvoor mogen wij als samenleving groot respect voor hebben. De Korpschef van politie heeft besloten al zijn medewerkers een expliciet en tastbaar blijk van waardering te geven. Ik ondersteun dit gebaar van harte.’

Het is de verwachting dat het probleem zich in de komende jaren zal oplossen en de bezetting in 2024 -2025 is hersteld, ook binnen de GGP. De landelijke uitbreiding van de operationele capaciteit met 2.400 fte is al volop werk in uitvoering. Het bevorderen van de instroom is hier een van de kernelementen. En die instroom verloopt boven verwachting. Om de politie sneller weer op zijn (uit te breiden) capaciteit te brengen is recentelijk nog besloten tot een vernieuwing van het basispolitieonderwijs die de opleidingsduur zal terugbrengen van drie naar twee jaar en het onderwijs meer toekomstbestendig zal maken.

In tussentijd zijn aanvullende maatregelen nodig om de huidige tekorten in de roosters van de politie zoveel als mogelijk tegen te gaan: Zo kan het inzetten van bijvoorbeeld medewerkers van districtsrecherches, informatieknooppunten en flexteams of de inzet van operationeel experts of van medewerkers die in een programma- of beleidsfunctie actief zijn, potentieel enkele honderden extra fte’s aan inplanbare capaciteit opleveren. De politie zal de komende jaren belangrijke stappen zetten om ook in de toekomst opgewassen te zijn voor de taken van nu en morgen. De plannen die dit kabinet mogelijk hebben gemaakt, vergen nog tot 2024 – 2025 om volledig uitgevoerd te kunnen worden.