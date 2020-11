Escaperoom over duurzame energie voor basisschoolkinderen te downloaden

Windturbines en zonnepanelen worden een belangrijk onderdeel van onze duurzame energievoorziening. Maar wat doen ze precies? En hoe werkt het? Als antwoord op deze, en nog veel meer vragen, is een escape room ontwikkeld voor kinderen in de bovenbouw. Daarin worden ze spelenderwijs meegenomen in wat duurzame schone energie is en hoe het werkt. In enkele weken is de escape room al door bijna 350 klassen door heel Nederland gedownload.



Nederland stapt over op energie uit duurzame bronnen; zoals de zon en de wind. Windmolens verschijnen in ons land en op zee. En dat moet ook, want Nederland verbruikt nog steeds heel veel stroom. Er zijn bovendien veel nieuwe mensen nodig om te werken aan de ontwikkeling, bouw en onderhoud van windturbines.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil kinderen daarom vertellen wat duurzame schone energie is en hoe het werkt. Kinderen moeten de oplossing vinden van vele puzzels met als doel om de stilstaande windturbine weer te laten draaien.

De escaperoom

Kinderen leren het beste door te doen. Daarom kunnen ze een spannende escaperoom spelen waar een code van 9 cijfers gekraakt moet worden. Het spel begint met een briefje in een fles dat door de docent op het strand is gevonden. Op het briefje staan instructies en uitleg. Hoofdrolspelers Windson en Ciara zijn vast komen zitten in een windturbine en hebben deze per ongeluk stilgezet. Alleen met behulp van een code kunnen ze deze weer laten draaien.

Win een LEGO windmolen

Klassen die de puzzels hebben opgelost en de code goed hebben ingevuld via de website, kunnen een bouwpakket van een grote LEGO windmolen winnen. Eind november worden de drie winnende scholen van de eerste ronde bekendgemaakt.

Tweede ronde voor inschrijvingen

Vanaf 27 oktober tot 20 november loopt de tweede ronde om de escape room aan te vragen. Een deel van het pakket wordt via de post ontvangen. Via de website www.vanwindnaarwatt.nl kunnen docenten de handleidingen voor de lessen en de materialen die ze nodig hebben downloaden.