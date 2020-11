Benoeming ambassadeur in Suriname

De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Blok van Buitenlandse Zaken ingestemd met de benoeming van Henk van der Zwan tot ambassadeur in de Republiek Suriname met als standplaats Paramaribo.

Van der Zwan is sinds 1 september dit jaar tijdelijk zaakgelastigde in Paramaribo. De benoeming als ambassadeur is pas definitief als Suriname er goedkeuring aan heeft verleend. Tevens is Henk van der Zwan benoemd tot ambassadeur in de Coöperatieve Republiek Guyana.



De ambassadeursbenoeming is een belangrijke stap in de hernieuwde relatie tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Suriname en draagt bij aan een positieve en vruchtbare samenwerking. In dit kader bezoekt Minister Blok van Buitenlandse Zaken op 24 en 25 november Suriname waar hij de viering van 45 jaar onafhankelijkheid zal bijwonen.