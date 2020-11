Toegenomen vraag en aanbod duurzaam voedsel

In 2019 kozen steeds meer consumenten voor voedsel met een duurzaamheidskeurmerk en het aanbod van deze producten werd ook steeds groter. In totaal gaven consumenten 7,7 miljard euro uit aan dier-, mens- en milieuvriendelijk geproduceerd voedsel, een stijging van 18% ten opzichte van 2018. Het marktaandeel van duurzaam voedsel kwam daarmee vorig jaar uit op 14% van de totale bestedingen aan voedsel in Nederland. Dit staat in de jaarlijkse Monitor Duurzaam Voedsel die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Duurzaam voedsel wordt in de Monitor Duurzaam Voedsel gedefinieerd als voedsel waarbij tijdens de productie en verwerking meer rekening is gehouden met milieu, dierenwelzijn en/of sociale aspecten dan wettelijk verplicht.

Keurmerken

Duurzame producten zijn voor consumenten herkenbaar door een keurmerk. Het ‘Beter Leven’-keurmerk is met 2,8 miljard euro het meest verkocht. Gevolgd door de keurmerken ‘Biologisch’ (1,6 miljard euro) en ‘UTZ Certified’ (1,5 miljard euro).

Het keurmerk ‘On The Way to PlanetProof’ is recent geïntroduceerd bij veel nieuwe producten zoals zuivel, aardappelen, groenten en fruit en eieren. Gevolg van toevoeging van deze nieuwe producten is een zes keer zo’n hoge omzet in 2019 dan in 2018, van 87 naar 617 miljoen euro.

Productgroepen

In 2019 lieten bijna alle productgroepen met een duurzaamheidskenmerk per saldo een groei zien. Vlees en vleeswaren (€ 2.096 miljoen euro, 10% groei ten opzichte van 2018), Koffie en thee (€ 1.233 miljoen euro, 6% groei) en Houdbare producten, samengestelde maaltijden en overig (€ 1.039 miljoen euro, 15% groei) waren productgroepen met het grootste aandeel in bestedingen van consumenten aan duurzaam voedsel in 2019.

Zuivel was de productgroep met de grootste relatieve stijging in omzet voor duurzaam voedsel in 2019 (81%). Deze flinke stijging is mede veroorzaakt door de opschaling van het keurmerk On the Way to PlanetProof op zuivelproducten. Eieren was de productgroep met de één na grootste relatieve stijging in omzet (58%). Deze stijging is mede veroorzaakt doordat een aantal supermarkten voor hun assortiment scharreleieren in 2019 een minimumnorm hebben geïntroduceerd van 1 ster Beter Leven keurmerk.

Monitor online

De Monitor Duurzaam Voedsel is een jaarlijkse publicatie van Wageningen Economic Research in opdracht van het ministerie van LNV. Met de monitor wordt inzicht verkregen in de bestedingen van de Nederlandse consument aan duurzamer geproduceerd voedsel in de verkoopkanalen supermarkten, foodservices en speciaalzaken. De Monitor Duurzaam Voedsel 2019 is voor iedereen te zien op www.agrimatie.nl.