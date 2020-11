Van Veldhoven: steun voor schoner Bonaire

Staatssecretaris Van Veldhoven gaat Bonaire helpen met beter afvalbeheer. Het eiland heeft 2,78 miljoen euro aan financiële steun toegekend gekregen voor onder andere meer gescheiden inzameling van afval. 88% van het afval wordt op Bonaire nu nog gestort. Dat is niet goed voor het milieu en niet toekomstbestendig. Om het eiland te helpen meer gescheiden in te zamelen en te recyclen, worden onder andere afvaltrucks en een persmachine voor gescheiden inzameling van bedrijfsafval gefinancierd. Ook wordt de inzameling van klein gevaarlijk afval, zoals batterijen en verf, verbeterd. Daarnaast wordt onderzocht hoe gescheiden inzameling van huishoudelijk afval uitgebreid kan worden.

Van Veldhoven: “Afval storten is geen toekomstbestendige route. Niet voor het milieu, niet voor een gezond eiland. Ook op Bonaire zullen we toewerken naar een circulaire economie waarin we zoveel mogelijk afval recyclen en hergebruiken. Daar is een goed begin mee gemaakt, met onder andere milieustraten en minder wegwerpplastics, maar er moet ook nog heel veel gebeuren. We zullen Caribisch Nederland hierin blijven steunen. Deze afvaltrucks, persmachine en toewerken naar gescheiden inzameling van huishoudelijk afval zijn nu nodige stappen voor een schoner Bonaire.”



Gezaghebber Edison Rijna van Bonaire: “De steun die Bonaire van het ministerie van I&W krijgt om het afvalbeheer te verbeteren is een fantastisch voorbeeld van samenwerking tussen Bonaire en het Rijk. We kunnen met de door staatssecretaris Van Veldhoven toegezegde bijdrage weer een volgende stap zetten op weg naar een afvalvrij en schoon Bonaire. Wij zijn staatssecretaris Van Veldhoven bijzonder erkentelijkheid voor haar betrokkenheid."

Gescheiden inzameling

Op het eiland worden papier en karton, plastic , glas en metalen (waaronder blik) van veel bedrijven al apart ingezameld voor recycling. Voor huishoudelijk afval is het de bedoeling dat deze gescheiden inzameling beter van de grond komt. Dit vraagt bijvoorbeeld herinrichting van het afvalcentrum en meer gerichte voorlichting aan bewoners. De plannen en uitrol hiervan worden in 2021 verwacht.

Einde aan wegwerpplastic

Vorig jaar was Van Veldhoven op Bonaire om onder meer een grote, illegale stortplaats te sluiten en om afspraken te maken over het uitfaseren van wegwerpplastic in Caribisch Nederland in 2021. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de concept verordening voor het verbod van de eerste kunststofproducten voor eenmalig gebruik. De bewustwordingscampagne gaat hiervoor eind deze maand van start. Minder wegwerpplastic is een belangrijke stap om de eilanden schoon te houden, plastic soep te voorkomen en daarmee ook de natuur op en het koraal rond de eilanden te beschermen.

Milieuschade voorkomen

Door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt ondersteuning geboden aan het milieubeheer in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba). Hieronder valt ook het duurzamer maken van het afvalbeheer. Voor de uitvoering hiervan is voor de periode 2013-2023 een totaalbedrag van 10 miljoen euro aan financiële ondersteuning toegezegd. Naast de steun voor beter afvalbeheer is met steun van het ministerie gewerkt aan een verantwoorde inzameling en opslag van afgewerkte olie van zo’n 30 bedrijven. Nu de grote olieterminal Bopec daar niet meer in kan voorzien, voorkomt Bonaire hiermee forse milieuschade. Ook wordt ondersteuning gegeven aan het opstellen van moderne milieuregelgeving, komt er een milieu informatiepunt voor ondernemers en een onderzoek naar de aanwezigheid van schadelijke (voor koraalrif) zonnebrandcrèmes.