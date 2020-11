Minister-president Rutte ontvangt Belarussische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja

Minister-president Rutte ontvangt donderdag 19 november 2020 de Belarussische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja. Het gesprek staat in het teken van de voortdurende crisis in Belarus en de laatste ontwikkelingen op dat gebied. Zij zullen onder meer spreken over de inzet van Nederland, samen met EU-partners, om te komen tot een vreedzame oplossing van de crisis in het land.