Online bijeenkomst financiële educatie van kinderen en jongeren in kiesgroeplanden

Op 18 en 19 november organiseren de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en Wijzer in geldzaken, met steun van het ministerie van Financiën, een online bijeenkomst voor de Nederlandse kiesgroeplanden over financiële educatie. Deze jaarlijkse bijeenkomst richt zich in 2020 op kinderen en jongeren in een nieuwe digitale realiteit. De bijeenkomst brengt ambtenaren, praktijkmensen en experts op het gebied van financiële educatie samen.

Kiesgroeplanden zijn de landen die deel uitmaken van de Nederlandse kiesgroepen bij het IMF, de Wereldbank en de EBRD. Met een speciaal programma ondersteunt het ministerie Financiën deze landen bij hun hervormingen, met name op het gebied van openbare financiën.

Financiële geletterdheid

Het niveau van financiële geletterdheid in de zeven deelnemende kiesgroeplanden (Georgië, Kroatië, Bulgarije, Roemenië, Montenegro, Moldavië en Noord-Macedonië) blijft achter bij het OESO-gemiddelde. In het kader van het Kiesgroepprogramma worden landen daarom geholpen om financiële educatie op een hoger plan te tillen.

Kinderen en jongeren centraal

Tijdens een tweedaags programma staat de ontwikkeling en implementatie van het beleid voor financiële educatie voor kinderen en jongeren centraal. De eerste dag staat onderzoek naar de financiële geletterdheid van jongeren in de kiesgroeplanden centraal. Daarbij is ook aandacht voor de gevolgen van de huidige COVID19-crisis. De tweede gaat over nieuwe manieren om kinderen en jongeren te bereiken door gebruik te maken van digitale technologieën en andere innovatieve middelen. Meer informatie over de online bijeenkomst, het kiesgroepprogramma en het internationale werk van Wijzer in geldzaken.