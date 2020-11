Uitbreiding MKB-werkplaatsen helpt ondernemers lokaal met digitaliseren

Met nog eens vijf nieuwe MKB-werkplaatsen voor digitalisering in Zwolle, Flevoland, Gelderland, de Drechtsteden en in Den Haag-Delft-Zoetermeer, bovenop de bestaande zes helpt het kabinet kleinere en middelgrote ondernemers om te groeien. Zeker tijdens de huidige coronacrisis is het voor het mkb belangrijker dan ooit om processen en de verkoop van producten en diensten te digitaliseren. Dat maakte staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) vandaag bekend op de jaarlijkse Dag van de Ondernemer.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Veel mkb-ondernemers zijn hard geraakt door de coronacrisis. Ze moeten hun verdienmodel vernieuwen of zich versneld aanpassen. Digitalisering kan helpen om weer te kunnen groeien. De Nederlandse basis hiervoor, zoals onze infrastructuur is uitstekend. Tegen alle mkb’ers zeg ik daarom: ‘blijf of ga digitaal innoveren en maak gebruik van de kabinetsondersteuning’. Denk aan het vergroten van de online klantenbinding van een fysieke winkel die minder klanten ontvangt. Of het slimmer inrichten van een applicatie die de administratie afhandelt na een online bestelling.”

Bedrijfsleven, overheid en onderwijs werken lokaal samen in MKB-werkplaatsen

Om deze bedrijven verder te helpen in de digitale wereld geeft staatssecretaris Keijzer vandaag het startschot voor de uitrol van vijf nieuwe MKB-werkplaatsen bovenop de huidige zes. Dit zijn lokale samenwerkingen van onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Kleinere ondernemers krijgen hier hulp van studenten, docenten en experts met het gebruik van data, online sales & marketing en automatisering van het bedrijfsproces.



De Kamer van Koophandel (KVK) ondersteunt dit met workshops, waar zogeheten local heroes collega’s inspireren met hun succesverhaal. Zoals de fysiotherapeut uit Vught die dankzij de Digitale Werkplaats Noordoost Brabant de klantreis van zijn patiënten kan monitoren en verbeteren. “We denken dat onze zorg nog persoonlijker kan worden, door de data die we hebben beter in te zetten”, aldus de ondernemer.

Online kopen in de lift, coronacrisis versnelt omschakeling naar digitaal

De consument weet de weg naar online inmiddels steeds beter te vinden. Voor de coronacrisis keek 32 procent van de consumenten bij Nederlandse winkels online naar de eventuele aanschaf van een product of dienst. Sinds corona is dit percentage gestegen naar 48 procent. Het aandeel van de consumenten dat de voorkeur geeft aan het daadwerkelijk online kopen van een product in deze branche is gestegen van 16 naar 35 procent.

Uit onderzoek van de KVK over ondernemen in tijden van corona blijkt dat veel mkb-bedrijven inmiddels daarom verder hebben geïnvesteerd in hun website en digitaal klantcontact. Voor een deel van mkb-ondernemers kan deze omschakeling echter een uitdaging zijn. Bijvoorbeeld omdat ze niet over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken.

Nederland digitaliseert

Met als doel het brede mkb te ondersteunen bij het maken van een digitaliseringsslag, is in 2018 door het ministerie van EZK het programma Versnelling Digitalisering MKB gestart. Met de vijf extra werkplaatsen beoogt EZK in drie jaar tijd 50.000 bedrijven te bereiken via voorlichting en 3.500 bedrijven te helpen bij het maken van een digitaliseringsslag. De nieuwe samenwerkingen starten in Zwolle, Flevoland, Gelderland Foodvalley, de Drechtsteden, en in Den Haag-Delft-Zoetermeer. Van 3 november tot en met 2 december 2020 wordt de subsidieregeling voor MKB-werkplaatsen opnieuw opengesteld om verder toe te werken naar een landelijk dekkend netwerk. Hierbij wordt een bedrag van in totaal 2 miljoen euro beschikbaar gesteld, de regeling kent per werkplaats een bedrag van 450.000 euro toe.

Meer informatie

Om meer te weten te komen over de subsidieregeling MKB-werkplaatsen bezoek de website van RVO. Download hier de publicatie Digitale Werkplaatsen in beeld.