COVID-19 bij nertsenbedrijf in Putten

Een nertsenbedrijf in Putten (provincie Gelderland) is in de early warning, het monitoringssysteem waar wekelijks dieren worden ingezonden, positief getest op SARS-CoV-2. Het bedrijf heeft ongeveer 3000 moederdieren en wordt geruimd.

In totaal zijn nu 70 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard. Van de 56 overige bedrijven staan er 21 bedrijven leeg: zij hebben alle dieren gedood en gepelsd. Voor de resterende 35 bedrijven die nog bezig zijn met het pelzen van de dieren gelden aanvullende maatregelen.

Het betreft hygiënemaatregelen voor houders en medewerkers, en extra maatregelen voor het vervoer van dode nertsen.

Lees meer over de maatregelen in de laatste brief aan de Tweede Kamer over SARS-CoV-2 bij nertsen.