40 jaar Jeugdjournaal en sporticoon Anton Geesink thema’s nieuwe munten 2021

Het 40-jarig bestaan van het NOS Jeugdjournaal in 2021 wordt één van de muntthema’s voor volgend jaar. Het programma is in 2021 onderwerp van een bijzondere munt voor verzamelaars. Daarnaast heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën besloten om in de serie sporticonen in 2021 een munt uit te brengen ter ere van judolegende Anton Geesink.

Jaarlijks brengt het ministerie van Financiën een bijzondere munt uit voor verzamelaars. Hiermee worden speciale feiten, gebeurtenissen of personen geëerd die veel betekenis hebben voor Nederland. Recente voorbeelden zijn de thema’s 75 jaar bevrijding en werelderfgoed droogmakerij de Beemster.

Deze zomer werden alle Nederlanders uitgenodigd om een geschikt muntthema voor het jaar 2021 aan te dragen. Uit de vele reacties heeft de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst Hans Vijlbrief, die als bewindspersoon verantwoordelijk is voor het muntwezen, gekozen voor het 40-jarig bestaan van het NOS Jeugdjournaal.

Het jubileum van het NOS Jeugdjournaal in 2021 is een mooie gelegenheid om bijzondere aandacht te besteden aan dit nieuwsprogramma voor kinderen, dat een belangrijke maatschappelijke taak vervult. Generaties kinderen, maar ook volwassenen, zijn door het NOS Jeugdjournaal in begrijpelijke taal op de hoogte gebracht van het nieuws van over de hele wereld. Dat doet het NOS Jeugdjournaal dagelijks op een bijzonder creatieve en innovatieve manier, waarbij kinderen altijd serieus worden genomen.

Het NOS Jeugdjournaal is een instituut dat door de jaren heen steeds met de tijd is meegegaan om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen. Daarom verdient het NOS Jeugdjournaal het om in het jubileumjaar 2021 onderwerp te zijn voor een bijzondere munt voor verzamelaars.

Sporticoon Anton Geesink

Ook heeft de staatssecretaris besloten om in de serie sporticonen in 2021 een munt uit te brengen ter ere van Anton Geesink. Met deze serie worden historische Nederlandse sporticonen herdacht, die een bijzondere plek hebben in het nationale sportgeheugen. Het was een van de deelnemers aan de internetconsultatie die opperde om een munt uit te geven ter ere van Anton Geesink.

Anton Geesink is een van Nederlands bekendste sporthelden. In een tijd waarin de judosport gedomineerd werd door Japan, wist hij in 1961 als eerste judoka van buiten Japan het wereldkampioenschap te bemachtigen. Drie jaar later won hij goud in zijn gewichtscategorie tijdens de Olympische Spelen in Tokio, waar de judosport voor het eerst onderdeel uitmaakte van de Spelen. Nu de Olympische Spelen in 2021 wederom in Tokio zullen worden gehouden, is dit een mooi moment om dit nationale sporticoon te gedenken met een munt. De afgelopen jaren zijn de Johan Cruijff-munt, de Fanny Blankers-Koen-munt en de Jaap Eden-munt uitgegeven.

Ontwerp

De volgende stap is dat kunstenaars zullen worden uitgenodigd om een ontwerp te maken voor beide munten. Deze ontwerpen worden vervolgens vastgesteld door de staatssecretaris, op advies van de Muntadviescommissie.

De ceremoniële eerste muntslag van de Anton Geesink-munt vindt plaats in opmaat naar de Olympische zomerspelen. Die van de munt van het NOS Jeugdjournaal volgt later in het jaar. De inzenders van beide thema’s worden uitgenodigd om bij de eerste muntslag aanwezig te zijn. Beide munten, uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Munt, hebben een nominale waarde van 5 euro.