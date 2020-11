Campagne ministerie van VWS: ouderen van grote waarde voor samenleving

Over tien jaar telt Nederland ruim twee miljoen mensen van 75 jaar of ouder; 600.000 meer dan nu. Hun betrokkenheid en inzet zijn hard nodig, maar in Nederland worstelen we vaak nog met vooroordelen over ouderdom. Om dit perspectief bij te stellen, start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de nieuwe campagne ‘De waarde van ouder worden’.

De officiële aftrap van de campagne vond op 25 november plaats tijdens het onlinecongres ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’. Ook werd het inspiratieplatform www.dewaardevanouderworden.nl gelanceerd. Op deze website vinden de aankomende oudere generaties (55+’ers) onafhankelijk en simpel advies om zich effectief voor te bereiden op een minder mobiele levensfase. Door op tijd stappen te zetten, behoudt deze groep langer de regie en onafhankelijkheid.

Minister Hugo de Jonge (VWS) over ‘De waarde van ouder worden’: ”Ouder worden komt niet alleen met gebreken. Ouderen staan nog midden in de samenleving. Ze passen op hun kleinkinderen, zetten zich in bij verenigingen, zijn mantelzorgers en willen hun ervaringen meegeven aan de volgende generatie. Kortom: ouderen doen ertoe. Door dit te herkennen, erkennen en omarmen, werken we aan een samenleving waarin de waarde van ouderen niet verloren gaat.”

Over de campagne

In de campagne komen bekende en minder bekende Nederlanders aan het woord, die vertellen wat voor hen de waarde is van het ouder worden. Willeke Alberti figureert tijdens de campagne in een bijzonder filmpje, waarin ze samen met haar kleindochter te zien is. ,,Ik heb veel meer zelfvertrouwen dan vroeger. Het leven, daar moet je van leren. Daar word je ook wijzer van. Dat is het mooie van ouder worden”, zegt ze. Een orchideeënkweker zag dat de overname van zijn zaak niet doorging en besloot dan maar zelf door te werken. ,,Die orchideeën houden me jong. Net als de jonge orchideeënkwekers die ik help door mijn kennis en ervaring met hen te delen”, zegt hij.



‘De waarde van ouder worden’ is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in samenwerking met de Raad van Ouderen (RvO). Zie voor meer informatie ook www.dewaardevanouderworden.nl.