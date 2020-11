Aanschaf elektrische bestelauto komt dichterbij voor ondernemers

In het klimaatakkoord is afgesproken dat vanaf 2025 zo’n 30 Nederlandse steden een zero emissiezone invoeren voor stadslogistiek. Daarbij is ook afgesproken dat er ondersteuning komt voor ondernemers die in zo’n zone moeten zijn. Deze ondernemers kunnen vanaf komend voorjaar tot 5000 euro subsidie aanvragen voor de aanschaf of lease van een uitstootvrije bestelbus. Het is een volgende stap in het schoner maken van het Nederlandse wagenpark. De subsidieregeling gaat vandaag in internetconsultatie.

Verantwoordelijk staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat): “Met dit steuntje in de rug bij de aanschaf van een schone bestelbus slaan we twee vliegen in een klap. Goed voor de schone lucht in onze steden, en het ondersteunt ondernemers de komende jaren bij de overstap naar een elektrische bestelbus. Zo’n bus is duurder in de aanschaf, maar goedkoper in het onderhoud en gebruik.”

Aanschaf of lease aantrekkelijker

Er zijn steeds meer verschillende elektrische bestelbussen op de markt, van kleine bestelbussen tot grotere voertuigen met veel laadruimte. Elektrische bussen zijn goedkoper in onderhoud en gebruik, maar duurder in de aanschaf. Daarom kunnen ondernemers tot en met 2025 subsidie krijgen bij de aanschaf of lease van een nieuwe elektrische bestelbus. Omdat de prijs van een bus afhangt van de omvang, is de subsidie 10% van de nieuwprijs, met een maximum van 5000 euro. In combinatie met de subsidie kunnen ondernemers fiscale instrumenten inzetten die een korting opleveren bij de aanschaf van een schone bus aantrekkelijk maken, zoals milieu-investeringsaftrek.



In de voorgestelde regeling staat een aantal voorwaarden. Aanvragers moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de bestelbus een minimale actieradius van 100 kilometer hebben en komt er per bedrijf een maximum aan het aantal bestelbussen waarvoor subsidie mag worden aangevraagd. Bij doorverkoop binnen drie jaar moet verkregen subsidie deels terug worden betaald.



Zoals afgesproken in het klimaatakkoord loopt de regeling tot en met 2025. Er is in totaal 185 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van schone bestelbussen. Voor 2021 is er 22 miljoen beschikbaar subsidie, en op is op. De komende jaren loopt het subsidiebedrag terug omdat er steeds meer en goedkopere elektrische bestelbussen op de markt komen.

Kleine ondernemers extra tegemoet komen

Het kabinet wil juist de kleine ondernemer tegemoet te komen bij de overstap op een uitstootvrije bestelbus. Van Veldhoven heeft daarom met MKB Nederland afgesproken dat eigenaren van bestelbussen uit de Euroklasse 4 een extra financieel steuntje in de rug kunnen krijgen in de aanloop naar de introductie van emissieloze stadscentra vanaf 2025. Veel kleinere ondernemers, zoals timmermannen en schilders, rijden minder kilometers en kunnen voor het vervoer van gereedschap prima uit de voeten met deze relatief oude bestelbussen. In de consultatie wordt onder andere gevraagd naar hoe dit extraatje vorm zou kunnen krijgen.

Op weg naar schone lucht in steden

Veel gemeenten willen schonere lucht voor de gezondheid van de mensen die er wonen en werken. Het terugdringen van luchtvervuiling is ook goed voor het klimaat. In het klimaatakkoord is daarom afgesproken dat gemeenten vanaf 2025 zero emissie zones in mogen stellen: gebieden waar alleen bestelbussen en vrachtwagens zonder uitstoot rijden.

Het kabinet vindt het belangrijk dat er genoeg elektrische bestelbussen op de markt zijn en dat deze overgang geleidelijk gebeurt. Met voldoende tijd voor ondernemers om in te spelen op veranderingen. Eerder bood Van Veldhoven duidelijkheid met een ruime overgangsregeling voor ondernemers.

Verduurzamen van logistiek

Het kabinet zet meer stappen om de logistiek schoner te maken. Ook de overstap op een schone vrachtwagen wordt volgend jaar aantrekkelijker. Daarnaast werken overheden samen met de netbeheerders hard aan een landelijk dekkend en betrouwbaar netwerk van laadpalen. Want de bouwvakker die zijn bestelbus mee naar huis neemt moet die ’s nachts bij zijn huis op kunnen laden. Verspreid over Nederland starten begin 2021 meerdere proeven met publieke laadpleinen voor vrachtwagens en bestelbusjes.