Nieuwe teksten op VOG NP, VOG RP en GVA

Justis past per 1 december 2020 de teksten op de Verklaring Omtrent het Gedrag voor natuurlijke personen (VOG NP), Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) en de Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) aan. Dit doen wij om begrijpelijk en duidelijk te communiceren.

Wat verandert er?

De tekst op de voorkant van de VOG NP, VOG RP en de GVA ziet er anders uit. Daarnaast hebben we een zin toegevoegd over het controleren van de echtheidskenmerken van de verklaring. Aan de inhoud verandert er verder niets. Hieronder vindt u de voorbeelden van de verklaringen.

Controleer altijd de verklaring

Controleer de verklaringen altijd op echtheid en juistheid. De echtheid van de VOG NP, VOG RP en GVA kunt u alleen vaststellen via het originele papieren exemplaar. Via een PDF, scan of een kopie kunt u de echtheid niet vaststellen. Vraag daarom altijd naar het originele exemplaar, zodat u de echtheid kunt vaststellen. Zo voorkomt u misbruik. U kunt een echte verklaring herkennen aan een aantal kenmerken:

Het papier is voorzien van een raster en het blauwe Rijkslogo.

Het papier bevat een karakteristiek golvend watermerk.

Onder een UV-lamp blijft het papier donker en lichten kleine vezels in het papier en een beeldmerk rechtsonder op.

Onder een UV-lamp licht bij een VOG NP een rechthoek op om het blauwe N-nummer in de rechterbovenhoek. Bij een VOG RP en een GVA is dit een R-nummer.

In het papier is een hologram zichtbaar.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen? Kijk dan verder op justis.nl of neem contact op met ons Klant Contact Centrum via het contactformulier https://www.justis.nl/contact/index.aspx of via T 088 998 22 00, bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.