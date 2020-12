Normenbrief 1 januari 2021 - informatie voor gemeenten

Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 januari 2021 vastgesteld op € 1.684,80 per maand. Ook de fiscale tarieven voor volgend jaar wijzigen. Als gevolg hiervan wijzigt het netto minimumloon, als bedoeld in artikel 37 van de Participatiewet. Dit heeft weer gevolgen voor de aan het netto minimumloon gerelateerde bijstandsnormen en grondslagen IOAW en IOAZ. Diverse andere bedragen worden per 1 januari 2021 geïndexeerd met de ontwikkeling van de consumentenprijsindex.