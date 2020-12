ECHO Awards uitgereikt voor rolmodellen en inclusief onderwijs

Vier studenten met een niet-westerse achtergrond hebben 8 december de ECHO Awards 2020 uitgereikt gekregen van minister Ingrid van Engelshoven van van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De studenten onderscheiden zich vanwege hun bovenmatige studieprestaties, hun ondernemende instelling, organiserend vermogen, actieve maatschappelijke betrokkenheid en constructieve aanpak in uitdagingen gerelateerd aan uitsluiting binnen de samenleving. De winnaars worden beloond met een volledig verzorgde Summercourse aan UCLA in Los Angeles.

De ECHO Award in een initiatief van Echo, Expertisecentrum diversiteitsbeleid, en de prijs creëert kansen voor studenten om tot een gelijke startpositie te komen en draagt bij aan een dialoog die de maatschappelijke uitdagingen erkent en de kracht van diversiteit illustreert.

Minister Van Engelshoven: “De ECHO Awards benadrukken hoe waardevol het is om rolmodellen in de schijnwerpers te zetten. Rolmodellen kunnen het verschil maken in levens, en een kompas bieden voor mensen. Daarom is het zo belangrijk dat er voor iedereen rolmodellen zijn waar je jezelf in kunt herkennen”.

Excellent hoger onderwijs talent

De ECHO Award is een jaarlijkse landelijke stimuleringsprijs voor excellent hoger onderwijs talent met een niet-westerse achtergrond en draagt bij aan meer zichtbaarheid en dialoog over het versterken van diversiteit en inclusie in het onderwijs en de arbeidsmarkt. Dit jaar staat in het teken van 20 jaar ECHO Award waarbij meer dan 500 studenten over de afgelopen jaren zijn voorgedragen door hogescholen en universiteiten. De voorgedragen studenten representeren de veranderende populatie in Nederland, dragen bij aan het noodzakelijk potentieel aan kennis en vaardigheden in het onderwijs en de arbeidsmarkt en komen tegemoet aan de behoefte van bedrijven en organisaties voor meer diversiteit en inclusie in personeel, visie en strategie. Tijdens de uitreiking is er kennis gemaakt met een nieuwe lichting actief betrokken jonge leiders van de Nederlandse samenleving.

Vier Echo Awards

Tijdens de ceremonie, die dit jaar via een livecast werd gestreamd vanuit Pakhuis de Zwijger en waarbij de minister via een online-verbinding de winnaars bekendmaakte, zijn vier studenten onderscheiden in de categorieën ECHO Award hbo, ECHO Award wo, Bèta Techniek Award en de Loyens & Loeff Law & Tax Award.

Winnaar ECHO Award hbo:

Riiziane Golamun, student Bestuurskunde en Overheidsmanagement aan De Haagse Hogeschool

Winnares ECHO Award wo:

Priscilla Maria, student Geneeskunde aan het Amsterdams Universitair Medisch Centrum.

Winnaar Bèta Techniek Award:

Marwa Ahmed, student Biomedische Wetenschappen Moleculaire Neurosciences aan de Universiteit van Amsterdam

Winnaar Loyens & Loeff Law & Tax Award:

Süleyman Tosun, student Law & Politics of International Security aan de Vrije Universiteit

ECHO ambassadeurs

Studenten die de afgelopen 20 jaren zijn voorgedragen voor de ECHO Award vormen met elkaar het ECHO Ambassadeursnetwerk van meer dan 500 hoog opgeleiden. Zij worden regelmatig uitgenodigd voor activiteiten en programma’s die gericht zijn op het versterken van diversiteit en inclusie.

Minister Van Engelshoven: “De finalisten, maar ook de eerdere winnaars en ECHO-ambassadeurs zijn een voorbeeld voor veel andere studenten. Het is van belang dat we al deze rolmodellen met de ECHO Awards in de schijnwerpers blijven zetten. Als vorm van positieve actie.”

Initiatief van de publieke en private sector

Onder de vlag van de ECHO Foundation worden de prijzen mogelijk gemaakt door de Partners van de ECHO Foundation: Loyens & Loeff, de Nederlandse Spoorwegen, KPMG en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De ECHO Award is een initiatief waarmee, door een aantal stakeholders vanuit de publieke en private sector, het belang van investeren in en erkennen van excellent talent vanuit de brede samenleving wordt onderkend. Het uitreiken van de ECHO Award wordt mogelijk gemaakt door hogescholen en universiteiten die hun niet-westerse talenten vanuit verschillende faculteiten voordragen.