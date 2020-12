Lilit Martirosyan ontvangt Mensenrechtentulp 2020

De Mensenrechtentulp 2020 is vandaag toegekend aan Lilit Martirosyan. Minister Blok van Buitenlandse Zaken reikte de prijs uit tijdens een digitale ceremonie op de internationale dag van de mensenrechten.

De Mensenrechtentulp is een jaarlijkse prijs van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor een persoon of organisatie die zich op een innovatieve manier inzet voor mensenrechten. Aan de prijs is een bronzen beeld en een bedrag van 100.000 euro verbonden om het mensenrechtenwerk van de winnaar voort te zetten.

Minister Blok: ‘Dit jaar hebben de drie genomineerden voor de jaarlijkse Nederlandse Mensenrechtentulp 2020: een inheemse feministe uit Guatemala; een arts uit Soedan en een transgendervrouw uit Armenië, één ding gemeen. Alle drie strijden voor de menselijke waardigheid en voor gelijkheid. Met andere woorden: ze strijden voor de grondrechten van anderen. Zij hebben laten zien wat hoop echt betekent. Zij hebben laten zien dat mensenrechten er zijn voor iedereen. Dat het niet uit maakt wie we zijn, waar we vandaan komen of hoeveel geld we hebben.’

Lilit Martirosyan is de eerste geregistreerde transgender vrouw in Armenië. Als oprichtster en huidige voorzitter van de Right Side Human Rights Defender NGO, zet zij zich onverschrokken in voor gelijke rechten voor iedereen. Ongeacht de seksuele geaardheid, genderidentiteit of genderexpressie. Minister Blok: ‘Lilit gaf nooit het geweldloze pad naar verandering op, zelfs niet toen ze doodsbedreigingen kreeg. Keer na keer hield ze vast aan dat sprankje hoop en stond ze op om haar waarden te verdedigen. Hopelijk helpt deze prijs Lilit om haar strijd voort te zetten.’

Dankzij de vreedzame acties van Lilit en de Right Side Human Right Defender NGO hebben de LGBTI-gemeenschap en sekswerkers in Armenië nu een gemeenschapscentrum dat een thuis is geworden en een veilige plek voor hen is. Ze krijgen juridische en sociaal-psychologische ondersteuning en kunnen hun naam veranderen in paspoorten. Zonder een geslachtsverandering te ondergaan. De Nederlandse regering erkent Lilit Martirosyan voor haar aanhoudende leiderschap in het eisen van aandacht en respect voor transgender personen en sekswerkers in Armenië. Haar nominatie vraagt ook aandacht voor de strijd van transgender personen en sekswerkers in de regio.