Nationale Agenda Materialen aangeboden aan staatssecretaris Mona Keijzer

Van accu’s voor elektrische auto’s tot 3D-geprinte hartkleppen en van beschermende kleding voor motorrijders tot sensoren die precies weten hoeveel water een gewas nodig heeft. De uitvindingen die ons leven en de wereld zullen verbeteren zijn gebaseerd op slimme materialen – een sector waar Nederland koploper in is. Bovendien kan deze sector de Nederlandse economie elk jaar miljarden opleveren. Dit staat in de Nationale Agenda Materialen die is aangeboden aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

De Nationale Agenda Materialen is opgesteld door het platform MaterialenNL. Het platform is een samenwerking van drie topsectoren (Chemie, Energie en Hightech Systemen en Materialen) en wordt ondersteund door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO).

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “In ons land werken onderzoekers en ondernemers elke dag aan slimme nieuwe uitvindingen waarmee ze ons land op de wereldkaart zetten. Dat gebeurt met fotonica, met quantum, met AI, maar ook met materialen. Of je het nu hebt over recyclebaar staal of een knieprothese van lichaamseigen cellen – wij zijn er groots in en willen nog groter groeien. Deze Nationale Agenda Materialen biedt daar een geweldig plan voor – van fundamenteel onderzoek tot eindproduct. Deze agenda gaat leiden tot nóg meer Nederlandse oplossingen voor internationale, maatschappelijke uitdagingen. Zo werken we aan het veiligstellen van onze banen en inkomsten, nu en in de toekomst.”