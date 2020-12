Reis tot zeker half maart niet naar het buitenland tenzij strikt noodzakelijk

De besmettingscijfers in Nederland lopen flink op en ook in veel andere landen in Europa is het coronavirus niet onder controle. Het dringende advies om niet naar het buitenland te reizen tenzij strikt noodzakelijk, is daarom verlengd tot half maart. Boek tot die tijd ook geen vakanties.

Er is dus de komende maanden geen ruimte voor vakantiereizen, plezieruitjes en andere niet-noodzakelijke bezoeken over de grens. Dat geldt ook voor wintersportreizen.

Moet je toch op reis, bereid je dan goed voor en lees het reisadvies van het land van bestemming. Overal in Europa lopen de besmettingscijfers op, hou daarom rekening met inreisbeperkingen en strenge maatregelen.

In het reisadvies vind je ook informatie over de situatie rond het coronavirus in het buitenland. Reis je naar een land of regio waar het risico op besmetting hoog is? Ga bij terugkeer in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine.