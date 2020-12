Kabinet consulteert betrokken partijen over toekomst zorg

Hoe kunnen we de Nederlandse zorg in de toekomst op het hoogste niveau houden en verder verbeteren? Dat is de centrale vraag waarover minister Hugo de Jonge (VWS), minister Tamara van Ark (MZS) en staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) in gesprek gaan met alle betrokken partijen in en rond de zorg, zoals ervaringsdeskundigen, beroepsorganisaties, zorginstellingen, gemeenten, vakbonden en verzekeraars. Het kabinet heeft hiervoor een discussienota samengesteld die ter consultatie wordt voorgelegd aan alle betrokkenen. De uitkomsten van de consultatie worden uitgewerkt in de contourennota over de toekomst van de zorg die begin 2021 aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden.

Voorkomen, verplaatsen en vervangen

Nederland heeft een goede gezondheidszorg, maar de houdbaarheid daarvan staat steeds meer onder druk. De toenemende zorgvraag en schaarste aan personeel en financiële middelen zorgen ervoor dat de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg achteruit gaan als we nu niet in actie komen. De afgelopen jaren heeft het kabinet samen met verantwoordelijke partijen al ingespeeld op deze veranderingen. Dit heeft geleid tot veel nieuwe initiatieven rond het aantrekken van zorgpersoneel, het verminderen van administratieve lasten en het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg. Er is echter meer nodig om onze zorg toekomstbestendig te maken.

Preventie, organisatie en werkplezier

Het kabinet heeft drie hoofdthema’s vastgesteld waarop actie nodig is om de noodzakelijke veranderingen teweeg te brengen. Het gaat om 1) Preventie en Gezondheid, 2) Organisatie en Regie en 3) Vernieuwing en Werkplezier. Binnen deze drie thema’s worden meerdere beleidsopties voorgesteld waarover het kabinet in gesprek wil met alle betrokken partijen. De voorgestelde beleidsopties variëren van aanpassingen van zorgwetten tot andere financiële prikkels tot nieuwe manieren van samenwerken. De precieze opgave verschilt per zorgdomein, van onder andere huisartsen tot ziekenhuizen, tot ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. In de uiteindelijke contourennota die begin 2021 zal verschijnen, zullen de uitkomsten van de consultatie worden uitgewerkt.

Voor de discussienota is gebruik gemaakt van veel verschillende bronnen. Zoals gesprekken met partijen binnen en buiten de zorg en diverse studies en adviezen van partijen zoals de WRR, de SER en de Nationale Ombudsman.