Tweede Nederlandse veiling snelle mobiele communicatie begin 2022

Het kabinet is gestart met de voorbereidingen van de tweede Nederlandse veiling begin 2022 van frequenties voor snelle mobiele communicatie. De zogenoemde 3,5 Gigahertz frequentieband kan vervolgens op 1 september 2022 in heel Nederland in gebruik worden genomen. Deze band is in alle EU-lidstaten aangewezen als belangrijkste om de technologie 5G landelijk te kunnen aanbieden. Dat maakt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) vandaag in een Kamerbrief bekend.

De regelgeving voor de landelijke veiling in 2022 wordt het eerste kwartaal van komend jaar geconsulteerd en bevat de voorgestelde opzet, eisen aan de ingebruikname en de minimum opbrengst, de zogenoemde reserveprijzen. De huidige drie mobiele telecomaanbieders zijn na de Multibandveiling (700, 1400, 2100 Megahertz banden) van afgelopen zomer al begonnen met het aanbieden van snelle mobiele communicatie in Nederland. De nieuwe veiling begin 2022 staat open voor zowel bestaande aanbieders als voor nieuwe marktpartijen.





Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Volgens het deze week verschenen Global Competitiveness Report 2020 van het World Economic Forum is Nederland wereldtop als het gaat om digitale infrastructuur zoals mobiele netwerken. Dat willen we graag zo houden, zeker nu consumenten en bedrijven elke dag meer en meer data gebruiken. Steeds meer toepassingen draaien op draadloze communicatie en hebben naast snelheid grote stabiliteit als vereiste. Deze technologieën gaan ook steeds meer worden toegepast in bijvoorbeeld industriële processen, medische zorg en landbouw. Die grote behoefte in de samenleving aan snelle en betrouwbare mobiele communicatie vult het kabinet in.”

Beschikbaar stellen 3,5 Gigahertz band voor aanbieden 5G

Alle EU-landen hebben in 2018 vastgelegd dat overal in Europese Unie de 3,5 Gigahertz frequentieband beschikbaar wordt gesteld voor het aanbieden van mobiele communicatie aan consumenten en bedrijven via 5G. Op dit moment is er in Nederland een groot aantal lokale vergunningen in deze frequentieband verleend. Deze lopen tot en met 2022 of 2026 en zullen waar nodig tijdig worden verplaatst.



Boven de denkbeeldige lijn Amsterdam - Zwolle is de 3,5 GHz band nu nog volledig in gebruik voor het satellietcommunicatie interceptiestation van de inlichtingendiensten in Burum. Het kabinet maakte daarom eind vorig jaar al bekend dat de beoogde internationale oplossing hiervoor in principe haalbaar is en dat de frequentieband per september 2022 beschikbaar kan komen voor het landelijk aanbieden van snelle mobiele communicatie.



Daarvoor worden ook aanpassingen en verplaatsingen in het lokale frequentiegebruik uitgevoerd. Een deel van de band blijft, ook na 2026, lokaal beschikbaar voor specifieke bedrijfstoepassingen die draaien op draadloze communicatie.