Passagiers ferry’s geen toegang tot Nederlandse havens

Veerdiensten die van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland komen, mogen per direct geen passagiers meer vervoeren. De ferry’s kunnen in de havens van het havengebied Rotterdam en IJmuiden wel terecht met vrachtwagens en de chauffeurs. De burgemeesters van Rotterdam en Velsen hebben dit besluit vanavond op verzoek van minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) genomen. Met de maatregel wil het kabinet de reisbewegingen vanuit het Verenigd Koninkrijk, waar een besmettelijke mutatie van het COVID 19 virus rondwaart, verder beperken.

De burgemeesters van Rotterdam en Velsen hebben hiervoor gebruik gemaakt van de regionale havenverordening waarmee havenmeesters schepen geheel of gedeeltelijk de toegang tot de Nederlandse havens kunnen ontzeggen. Het gaat hierbij om alle Nederlandse havens die worden aangedaan door ferrydiensten vanuit het Verenigd Koninkrijk: Rotterdam, Hoek van Holland en IJmuiden. De rederijen zijn over de maatregel geïnformeerd. Met het formele besluit mogen de ferry’s niet meer met passagiers aan boord vertrekken richting Nederland.



De maatregel geldt ook voor passagiers met een Nederlandse nationaliteit. Nederlanders die door deze maatregel niet kunnen terugkeren, wordt geadviseerd een onderkomen te zoeken in het Verenigd Koninkrijk.



Het kabinet wil het transport van essentiële goederen draaiende houden. De veerdiensten blijven varen voor vrachtwagens met goederen. Dit is in lijn met de aanpak voor de luchtvaart, waar vrachtvluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland mogelijk blijven.



De nieuwe stap van het kabinet volgt na de instelling van het vliegverbod dat sinds vanmorgen van kracht is. Het kabinet zal de komende dagen in nauwe samenwerking met de andere EU-lidstaten kijken naar de mogelijkheden om de import van het virus vanuit het Verenigd Koninkrijk verder te beperken.



De Tweede Kamer is vanavond in een brief over het besluit voor de ferry’s geïnformeerd.